ThoughtWorks
ThoughtWorks Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Dados na ThoughtWorks totaliza ₹2.13M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ThoughtWorks. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Total por ano
₹2.13M
Nível
L2
Salário base
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na ThoughtWorks?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na ThoughtWorks in India é uma remuneração total anual de ₹10,372,790. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ThoughtWorks para a função de Cientista de Dados in India é ₹3,277,177.

