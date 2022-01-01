Standard Cognition Salários

A faixa salarial da Standard Cognition varia de $130,650 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $316,575 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Standard Cognition . Última atualização: 8/19/2025