Standard Cognition Salários

Standard Cognition
A faixa salarial da Standard Cognition varia de $130,650 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $316,575 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Standard Cognition. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $190K
Cientista de Dados
$131K
Gerente de Engenharia de Software
$317K

Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Standard Cognition, as Options estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Standard Cognition é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $316,575. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Standard Cognition é $190,000.

