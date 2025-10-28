Diretório de Empresas
Sleep Number
Sleep Number Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Sleep Number totaliza $170K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sleep Number. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Total por ano
$170K
Nível
L3
Salário base
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bônus
$20K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Sleep Number?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Sleep Number, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Sleep Number in United States é uma remuneração total anual de $222,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sleep Number para a função de Engenheiro de Software in United States é $165,000.

Outros Recursos