Diretório de Empresas
Sleep Number
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

Sleep Number Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in United States na Sleep Number varia de $100K a $140K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sleep Number. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$109K - $126K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$100K$109K$126K$140K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Gerente de Produto submissões na Sleep Number para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Sleep Number, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Sleep Number in United States é uma remuneração total anual de $140,420. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sleep Number para a função de Gerente de Produto in United States é $100,300.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Sleep Number

Empresas Relacionadas

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos