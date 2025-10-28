A remuneração total média de Gerente de Produto in United States na Sleep Number varia de $100K a $140K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sleep Number. Última atualização: 10/28/2025
Remuneração Total Média
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Sleep Number, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)