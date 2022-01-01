Silicon Labs Salários

A faixa salarial da Silicon Labs varia de $50,868 em remuneração total por ano para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade inferior a $301,500 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Silicon Labs. Última atualização: 8/25/2025
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Silicon Labs, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 3 anos:
33% veste no 1st-ANO (33.00% anual)
33% veste no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% veste no 3rd-ANO (33.00% anual)
