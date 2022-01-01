Silicon Labs Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Silicon Labs varia de $50,868 em remuneração total por ano para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade inferior a $301,500 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Silicon Labs. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K
Engenheiro de Hardware
Median $150K

Engenheiro ASIC

Desenvolvimento de Negócios
$194K

Tecnólogo em Informática (TI)
$94.5K
Designer de Produto
$89.7K
Gerente de Produto
$146K
Gerente de Projeto
$221K
Vendas
$102K
Analista de Cibersegurança
$165K
Gerente de Engenharia de Software
$50.9K
Gerente de Programa Técnico
$302K
Cronograma de Vesting

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Silicon Labs, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 3 anos:

  • 33% veste no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% veste no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% veste no 3rd-ANO (33.00% anual)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Silicon Labs é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $301,500. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Silicon Labs é $145,725.

