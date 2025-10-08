Diretório de Empresas
Roche
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Backend

Roche Engenheiro de Software Backend Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Roche totaliza $213K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $216K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Roche. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Roche?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Roche in United States é uma remuneração total anual de $272,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Roche para a função de Engenheiro de Software Backend in United States é $215,000.

