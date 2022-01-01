Diretório de Empresas
Roche
Roche Salários

O salário da Roche varia de $19,638 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $331,500 para Desenvolvimento Corporativo na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roche. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Bioestatístico

Gerente de Produto
Median $196K

Engenheiro Mecânico
Median $133K
Engenheiro Biomédico
Median $100K
Gerente de Engenharia de Software
Median $304K
Gerente de Projeto
Median $156K
Gerente de Programa Técnico
Median $165K
Contador
$25.5K
Operações de Negócio
$35.7K
Gerente de Operações de Negócio
$177K
Analista de Negócios
$199K
Desenvolvimento Corporativo
$332K
Atendimento ao Cliente
$19.6K
Gerente de Ciência de Dados
$264K
Analista Financeiro
$131K
Recursos Humanos
$206K
Tecnólogo da Informação (TI)
$71.6K
Consultor de Gestão
$85.8K
Marketing
$212K
Designer de Produto
$69.5K
Gerente de Programa
$209K
Vendas
$136K
Engenheiro de Vendas
$92.5K
Analista de Cibersegurança
$161K
Arquiteto de Soluções
$98.2K
Redator Técnico
$48K
Pesquisador de UX
$101K
Capitalista de Risco
$176K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Roche é Desenvolvimento Corporativo at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $331,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Roche é $158,126.

