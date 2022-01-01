Roche Salários

O salário da Roche varia de $19,638 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $331,500 para Desenvolvimento Corporativo na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roche . Última atualização: 9/18/2025