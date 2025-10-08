A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Robinhood varia de $200K por year para L1 a $469K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $272K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Robinhood. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
100%
ANO 1
Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire no 1st-ANO (25.00% trimestral)