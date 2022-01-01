Interactive Brokers Salários

Diretório de Empresas
O salário da Interactive Brokers varia de $11,558 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $400,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Interactive Brokers. Última atualização: 11/25/2025

Engenheiro de Software
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Cibersegurança
Median $280K
Gerente de Engenharia de Software
Median $400K

Operações de Negócio
$109K
Analista de Dados
$116K
Cientista de Dados
$132K
Recursos Humanos
$85.4K
Tecnólogo da Informação (TI)
$11.6K
Jurídico
$106K
Marketing
$106K
Designer de Produto
$174K
Gerente de Produto
$99.5K
Gerente de Projeto
$189K
Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

15%

ANO 2

15%

ANO 3

15%

ANO 4

15%

ANO 5

15%

ANO 6

15%

ANO 7

Tipo de Ação
RSU

Na Interactive Brokers, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 7 anos:

  • 10% adquire no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 15% adquire no 2nd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 3rd-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 4th-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 5th-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 6th-ANO (15.00% anual)

  • 15% adquire no 7th-ANO (15.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Interactive Brokers é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $400,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Interactive Brokers é $160,026.

