Rite Aid Salários

A faixa salarial da Rite Aid varia de $33,446 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $271,350 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Rite Aid. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$258K
Atendimento ao Cliente
$33.4K
Gerente de Ciência de Dados
$179K

Cientista de Dados
$80.4K
Recursos Humanos
$86.6K
Tecnólogo em Informática (TI)
$62.1K
Jurídico
$251K
Médico
$83.3K
Designer de Produto
$174K
Gerente de Programa
$271K
Vendas
$39.8K
Analista de Cibersegurança
$241K
Engenheiro de Software
$66.2K
Gerente de Engenharia de Software
$206K
Arquiteto de Soluções
$164K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Rite Aid é Gerente de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $271,350. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rite Aid é $164,175.

