Rite Aid Salários

A faixa salarial da Rite Aid varia de $33,446 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $271,350 para um Gerente de Programa na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Rite Aid . Última atualização: 8/21/2025