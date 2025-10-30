A remuneração de Gerente de Programa in United States na Remitly varia de $218K por year para L3 a $272K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $250K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
$272K
$172K
$60K
$40K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)