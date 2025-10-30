Diretório de Empresas
Remitly
Remitly Gerente de Programa Salários

A remuneração de Gerente de Programa in United States na Remitly varia de $218K por year para L3 a $272K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $250K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
Program Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Program Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Program Manager
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
Staff Program Manager
$272K
$172K
$60K
$40K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa na Remitly in United States é uma remuneração total anual de $393,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Remitly para a função de Gerente de Programa in United States é $210,000.

Outros Recursos