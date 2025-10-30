A remuneração de Cientista de Dados in United Kingdom na Remitly varia de £115K por year para L1 a £188K por year para L3. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
£115K
£90.5K
£23.1K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£188K
£115K
£73.5K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)