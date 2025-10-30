Remitly Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United Kingdom na Remitly varia de £115K por year para L1 a £188K por year para L3. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025

Remuneração Total Média £97.4K - £116K United Kingdom Faixa Comum Faixa Possível £89.9K £97.4K £116K £123K Faixa Comum Faixa Possível

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 Data Scientist I £115K £90.5K £23.1K £1.7K L2 Data Scientist II £ -- £ -- £ -- £ -- L3 Senior Data Scientist £188K £115K £73.5K £0 L4 Staff Data Scientist £ -- £ -- £ -- £ -- Ver 1 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

