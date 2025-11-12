A remuneração de Engenheiro Analógico in United States na Qualcomm varia de $194K por year para Senior Hardware Engineer a $255K por year para Staff Hardware Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $210K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$149K
$30.6K
$14.4K
Staff Hardware Engineer
$255K
$170K
$62.5K
$22.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (16.65% semestral)
33.3% adquire no 3rd-ANO (16.65% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)