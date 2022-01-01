Extreme Networks Salários

O salário da Extreme Networks varia de $103,530 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $243,775 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Extreme Networks . Última atualização: 9/11/2025