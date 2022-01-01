Extreme Networks Salários

Diretório de Empresas
O salário da Extreme Networks varia de $103,530 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $243,775 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Extreme Networks. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
P3 $104K
P4 $104K
Atendimento ao Cliente
$154K
Engenheiro de Hardware
$114K

Marketing
$166K
Designer de Produto
$211K
Gerente de Produto
$133K
Gerente de Programa
$176K
Vendas
$244K
Engenheiro de Vendas
$192K
Gerente de Engenharia de Software
Median $195K
Gerente de Programa Técnico
$147K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Extreme Networks é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $243,775. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Extreme Networks é $160,092.

Outros Recursos