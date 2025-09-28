Diretório de Empresas
Procter & Gamble
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Information Technologist (IT)

  • Todos os Salários de Information Technologist (IT)

Procter & Gamble Information Technologist (IT) Salários

A remuneração de Information Technologist (IT) na Procter & Gamble varia de $60K por year a $197K. O pacote de remuneração mediano por year totaliza $103K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Procter & Gamble?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Information Technologist (IT) ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Najvyšší platový balíček pre pozíciu jobFamilies.Information Technologist (IT) v Procter & Gamble predstavuje ročnú celkovú odmenu $197,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Procter & Gamble pre pozíciu jobFamilies.Information Technologist (IT) je $89,600.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Procter & Gamble

Empresas Relacionadas

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos