Notion Salários

O salário da Notion varia de $53,499 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $531,500 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Notion. Última atualização: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $186K
Designer de Produto
Median $440K

Gerente de Produto
Median $395K
Contador
$90.5K
Gerente de Operações de Negócio
$226K
Analista de Negócios
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Recursos Humanos
$70K
Marketing
$175K
Gerente de Programa
$187K
Recrutador
$209K
Vendas
$53.5K
Gerente de Engenharia de Software
$128K
Recompensas Totais
$186K
Pesquisador de UX
$170K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Notion, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Notion é Engenheiro de Software at the L4 level com uma remuneração total anual de $531,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Notion é $196,000.

