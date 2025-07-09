Diretório de Empresas
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Salários

O salário da New Jersey Institute of Technology varia de $31,044 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $135,320 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da New Jersey Institute of Technology. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $83.2K
Assistente Administrativo
$31K
Analista de Dados
$42.4K

Gerente de Programa
$135K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na New Jersey Institute of Technology é Gerente de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $135,320. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na New Jersey Institute of Technology é $62,816.

