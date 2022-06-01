Diretório de Empresas
Medable
Medable Salários

O salário da Medable varia de $80,400 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $333,660 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Medable. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Gerente de Programa Técnico
Median $120K
Analista Financeiro
$125K
Designer de Produto
$294K

Gerente de Produto
$80.4K
Engenheiro de Software
$128K
Gerente de Engenharia de Software
$334K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Medable é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $333,660. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Medable é $126,898.

