Logitech
  • Salários
  • Gerente de Programa

  • Todos os Salários de Gerente de Programa

Logitech Gerente de Programa Salários

A remuneração total média de Gerente de Programa in United States na Logitech varia de $84K a $115K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Logitech. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$91K - $108K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$84K$91K$108K$115K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Logitech, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa na Logitech in United States é uma remuneração total anual de $115,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Logitech para a função de Gerente de Programa in United States é $84,000.

