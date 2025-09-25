Diretório de Empresas
Lazer Technologies
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Lazer Technologies Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na Lazer Technologies totaliza CA$203K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Lazer Technologies. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$203K
Nível
Senior
Salário base
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Lazer Technologies?

CA$225K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CA$42.2K+ (às vezes CA$422K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Lazer Technologies in Canada é uma remuneração total anual de CA$261,162. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Lazer Technologies para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$196,469.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Lazer Technologies

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Microsoft
  • Tesla
  • Apple
  • Snap
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos