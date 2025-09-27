Diretório de Empresas
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na Jaguar Land Rover totaliza £41.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Jaguar Land Rover. Última atualização: 9/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total por ano
£41.8K
Nível
L2
Salário base
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bônus
£1.9K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Jaguar Land Rover?

£122K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Jaguar Land Rover in United Kingdom é uma remuneração total anual de £77,314. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Jaguar Land Rover para a função de Engenheiro de Software in United Kingdom é £40,209.

Outros Recursos