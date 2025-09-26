Diretório de Empresas
Jabil
Jabil Engenheiro de Hardware Salários

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Engenheiro de Hardware na Jabil totaliza NT$1.94M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Jabil. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total por ano
NT$1.94M
Nível
4
Salário base
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Bônus
NT$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na Jabil?

NT$5.09M

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Hardware at Jabil in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,256,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Engenheiro de Hardware role in Taiwan is NT$1,896,510.

