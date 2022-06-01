Diretório de Empresas
Integrate
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Integrate Salários

A faixa salarial da Integrate varia de $3,906 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $80,400 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Integrate. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $13.9K
Gerente de Produto
$3.9K
Gerente de Projeto
$80.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Integrate é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $80,400. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Integrate é $13,900.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Integrate

Empresas Relacionadas

  • Alyce
  • AtScale
  • EasyPost
  • Attain
  • Fieldwire
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos