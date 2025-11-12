Diretório de Empresas
Info Edge
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Info Edge Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) in India na Info Edge totaliza ₹1.35M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.29M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Info Edge?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) na Info Edge in India é uma remuneração total anual de ₹4,039,791. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Info Edge para a função de Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) in India é ₹1,382,510.

