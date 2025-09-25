Diretório de Empresas
Government of Canada
  • Salários
  • Jurídico

  • Todos os Salários de Jurídico

Government of Canada Jurídico Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Jurídico na Government of Canada totaliza CA$118K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Government of Canada. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Government of Canada
Legal Counsel
Ottawa, ON, Canada
Total por ano
CA$118K
Nível
LP-02
Salário base
CA$118K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Government of Canada?

CA$226K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Jurídico na Government of Canada in Canada é uma remuneração total anual de CA$124,738. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Government of Canada para a função de Jurídico in Canada é CA$118,448.

