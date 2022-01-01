Globant Salários

O salário da Globant varia de $11,235 em remuneração total por ano para Marketing in Argentina na faixa mais baixa a $298,500 para Desenvolvimento de Negócios in Colombia na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Globant . Última atualização: 9/12/2025