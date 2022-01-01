Globant Salários

Diretório de Empresas
O salário da Globant varia de $11,235 em remuneração total por ano para Marketing in Argentina na faixa mais baixa a $298,500 para Desenvolvimento de Negócios in Colombia na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Globant. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Desenvolvedor Web

Gerente de Projeto
Median $19.5K
Analista de Cibersegurança
Median $40.3K

Arquiteto de Soluções
Median $126K
Gerente de Programa Técnico
Median $190K
Gerente de Engenharia de Software
Median $196K
Contador
$15.9K
Assistente Administrativo
$143K
Gerente de Operações de Negócio
$33.6K
Analista de Negócios
$46.4K
Desenvolvimento de Negócios
$299K
Atendimento ao Cliente
$50.3K
Recursos Humanos
$15.2K
Tecnólogo da Informação (TI)
$13.3K
Consultor de Gestão
$71.9K
Marketing
$11.2K
Operações de Marketing
$52.3K
Designer de Produto
$46.8K
Gerente de Produto
$39.4K
Gerente de Programa
Median $219K
Vendas
$80.4K
Engenheiro de Vendas
$121K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Globant é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Globant é $46,752.

