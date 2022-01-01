GlobalLogic Salários

O salário da GlobalLogic varia de $1,516 em remuneração total por ano para Capitalista de Risco na faixa mais baixa a $240,000 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GlobalLogic . Última atualização: 9/1/2025