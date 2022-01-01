Diretório de Empresas
GlobalLogic
GlobalLogic Salários

O salário da GlobalLogic varia de $1,516 em remuneração total por ano para Capitalista de Risco na faixa mais baixa a $240,000 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Arquiteto de Soluções
Median $240K

Arquiteto de Dados

Gerente de Produto
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Engenharia de Software
Median $177K
Contador
$166K
Analista de Negócios
$22.3K
Atendimento ao Cliente
$36.7K
Operações de Atendimento ao Cliente
$74.5K
Analista de Dados
$22.5K
Cientista de Dados
$111K
Analista Financeiro
$167K
Engenheiro de Hardware
$27.9K
Consultor de Gestão
$30K
Designer de Produto
$69.5K
Gerente de Projeto
$194K
Recrutador
$98K
Vendas
$214K
Analista de Cibersegurança
$74.5K
Gerente de Programa Técnico
$124K
Pesquisador de UX
$95.5K
Capitalista de Risco
$1.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na GlobalLogic é Arquiteto de Soluções com uma remuneração total anual de $240,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GlobalLogic é $74,511.

