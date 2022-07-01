Foxtrot Salários

Diretório de Empresas
Foxtrot
O salário da Foxtrot varia de $125,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $201,000 para Operações de Negócio na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Foxtrot. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $125K
Operações de Negócio
$201K
Gerente de Produto
$143K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Foxtrot é Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Foxtrot é $142,710.

