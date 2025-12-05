Diretório de Empresas
Fenergo
Fenergo Designer Gráfico Salários

A remuneração total média de Designer Gráfico in United States na Fenergo varia de $64K a $93.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Fenergo. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$73.5K - $83.7K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Fenergo?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer Gráfico na Fenergo in United States é uma remuneração total anual de $93,220. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fenergo para a função de Designer Gráfico in United States é $63,990.

Outros Recursos

