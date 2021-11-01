Diretório de Empresas
Exact Sciences
Exact Sciences Salários

A faixa salarial da Exact Sciences varia de $108,455 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios na extremidade inferior a $353,760 para um Jurídico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Exact Sciences. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro Biomédico
$171K
Operações de Negócios
$108K

Analista de Negócios
$149K
Analista de Dados
$149K
Cientista de Dados
$141K
Tecnólogo em Informática (TI)
$150K
Jurídico
$354K
Designer de Produto
$132K
Gerente de Produto
$241K
Gerente de Projeto
$175K
Vendas
$196K
Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Exact Sciences is Jurídico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exact Sciences is $149,223.

