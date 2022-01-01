Exabeam Salários

A faixa salarial da Exabeam varia de $106,530 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $452,250 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Exabeam . Última atualização: 8/11/2025