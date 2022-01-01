Exabeam Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Exabeam varia de $106,530 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $452,250 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Exabeam. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $243K
Gerente de Produto
Median $320K
Sucesso do Cliente
$132K

Tecnólogo em Informática (TI)
$107K
Marketing
$241K
Designer de Produto
$240K
Gerente de Projeto
$452K
Vendas
$118K
Gerente de Engenharia de Software
$191K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Exabeam é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $452,250. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Exabeam é $240,293.

