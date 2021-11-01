Diretório de Empresas
DPR Construction
DPR Construction Salários

A faixa salarial da DPR Construction varia de $113,430 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Vendas na extremidade inferior a $183,600 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da DPR Construction. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Gerente de Projeto
Median $156K
Engenheiro Civil
Median $114K

Engenheiro de Construção

Analista de Negócios
$171K

Analista de Dados
$117K
Gerente de Produto
$184K
Gerente de Programa
$168K
Engenheiro de Vendas
$113K
Gerente de Programa Técnico
$131K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na DPR Construction é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $183,600. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na DPR Construction é $143,371.

