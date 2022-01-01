Doximity Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Doximity varia de $120,000 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $299,000 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Doximity. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $210K

Engenheiro de Software Full-Stack

Marketing
Median $120K
Gerente de Produto
Median $299K

Cientista de Dados
Median $125K
Desenvolvimento de Negócios
$124K
Analista de Dados
$219K
Designer de Produto
$225K
Vendas
$225K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Doximity, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Doximity é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $299,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Doximity é $214,550.

