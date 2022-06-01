Diretório de Empresas
Dollar Tree
Dollar Tree Salários

A faixa salarial da Dollar Tree varia de $59,700 em remuneração total por ano para um Contador na extremidade inferior a $211,050 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Dollar Tree. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Contador
$59.7K
Atendimento ao Cliente
$66.1K
Gerente de Produto
$211K

Recrutador
$122K
Arquiteto de Soluções
$204K
Capitalista de Risco
$71K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Dollar Tree is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dollar Tree is $96,324.

