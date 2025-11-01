A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in United States na Databricks varia de $441K por year para M2 a $1.2M por year para M5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $1.13M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Databricks. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Databricks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)