CVS Health
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

CVS Health Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na CVS Health varia de $113K por year para L1 a $153K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $131K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CVS Health. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
Software Engineer(Nível Iniciante)
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
Senior Software Engineer I
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
Senior Software Engineer II
$153K
$133K
$0
$20K
L4
Lead Software Engineer
$153K
$134K
$0
$18.7K
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na CVS Health?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na CVS Health in United States é uma remuneração total anual de $168,125. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CVS Health para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $132,000.

