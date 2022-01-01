Aetna Salários

A faixa salarial da Aetna varia de $25,425 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $258,703 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aetna . Última atualização: 8/15/2025