Diretório de Empresas
Aetna
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Aetna Salários

A faixa salarial da Aetna varia de $25,425 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $258,703 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Aetna. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Cientista de Dados
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informática em Saúde

Engenheiro de Software
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Engenheiro de Dados

Atuário
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Gerente de Produto
Median $201K
Tecnólogo em Informática (TI)
Median $102K
Contador
$95.1K
Analista de Negócios
$101K
Desenvolvimento de Negócios
$115K
Engenheiro Civil
$58.8K
Analista de Dados
$115K
Analista Financeiro
$82.6K
Consultor de Gestão
$172K
Designer de Produto
$25.4K
Gerente de Projeto
$98K
Vendas
$101K
Gerente de Engenharia de Software
$199K
Arquiteto de Soluções
$259K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Aetna é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $258,703. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aetna é $124,355.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Aetna

Empresas Relacionadas

  • eHealth
  • WW International
  • SmileDirectClub
  • CVS Health
  • Humana
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos