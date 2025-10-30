Diretório de Empresas
Creditas
Creditas Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Engenheiro de Software na Creditas totaliza R$262K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Creditas. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$262K
Nível
hidden
Salário base
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Creditas?
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Contribuir

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Creditas in Brazil é uma remuneração total anual de R$317,958. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Creditas para a função de Engenheiro de Software in Brazil é R$239,644.

Outros Recursos