Cognira
Cognira Salários

O salário da Cognira varia de $9,768 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $104,475 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognira. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Cientista de Dados
$104K
Recursos Humanos
$9.8K
Engenheiro de Software
$73.5K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Cognira is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $104,475. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognira is $73,500.

