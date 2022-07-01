Cognira Salários

O salário da Cognira varia de $9,768 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $104,475 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cognira . Última atualização: 9/5/2025