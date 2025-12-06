Diretório de Empresas
CGI
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Cibersegurança

  • Todos os Salários de Analista de Cibersegurança

CGI Analista de Cibersegurança Salários

O pacote de remuneração mediano de Analista de Cibersegurança na CGI totaliza CA$66.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CGI. Última atualização: 12/6/2025

Pacote Mediano
company icon
CGI
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por ano
$48.6K
Nível
L2
Salário base
$48.6K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na CGI?
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista de Cibersegurança ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Cibersegurança na CGI é uma remuneração total anual de CA$194,563. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CGI para a função de Analista de Cibersegurança é CA$66,804.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para CGI

Empresas Relacionadas

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.