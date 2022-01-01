CEMEX Salários

O salário da CEMEX varia de $20,031 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $47,179 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CEMEX . Última atualização: 9/10/2025