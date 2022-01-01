Diretório de Empresas
CEMEX
CEMEX Salários

O salário da CEMEX varia de $20,031 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $47,179 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CEMEX. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro Civil
$21.8K
Cientista de Dados
$20K
Gerente de Projeto
$47.2K

Engenheiro de Software
$38.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na CEMEX é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $47,179. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CEMEX é $30,112.

