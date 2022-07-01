Diretório de Empresas
Capital Rx
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Capital Rx Salários

A faixa salarial da Capital Rx varia de $122,640 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $150,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Capital Rx. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $150K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$131K
Designer de Produto
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gerente de Produto
$136K
Vendas
$146K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

据报道，Capital Rx最高薪的职位是Engenheiro de Software，年总薪酬为$150,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Capital Rx的年总薪酬中位数为$135,675。

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Capital Rx

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos