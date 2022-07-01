Capital Rx Salários

A faixa salarial da Capital Rx varia de $122,640 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $150,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Capital Rx . Última atualização: 8/13/2025