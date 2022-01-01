Diretório de Empresas
ByteDance
ByteDance Salários

O salário da ByteDance varia de $16,519 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $1,207,230 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ByteDance. Última atualização: 11/21/2025

Engenheiro de Software
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Advogado de Desenvolvedores

Cientista de Pesquisa

Gerente de Produto
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Gerente de Marketing de Produto

Cientista de Dados
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Designer de Produto
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX Designer

UI Designer

Vendas
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Executivo de Contas

Gerente de Contas

Recrutador
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Recrutador de Liderança

Recrutador Técnico

Gerente de Programa
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Gerente de Engenharia de Software
3-1 $584K
3-2 $794K
Gerente de Programa Técnico
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Recursos Humanos
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analista de Cibersegurança
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analista de Negócios
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analista de Dados
1-2 $125K
2-1 $163K
Gerente de Projeto
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Gerente de Operações de Negócio
2-1 $167K
2-2 $208K
Operações de Negócio
Median $235K
Desenvolvimento de Negócios
Median $165K
Confiança e Segurança
Median $118K
Pesquisador de UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Gerente de Ciência de Dados
Median $409K
Gerente de Parceiros
Median $205K
Analista Financeiro
Median $150K
Engenheiro de Hardware
Median $350K
Jurídico
Median $127K

Consultor Jurídico

Consultor de Gestão
Median $200K
Operações de Marketing
Median $89.9K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $74.1K
Operações de Receita
Median $120K
Arquiteto de Soluções
Median $278K

Arquiteto de Dados

Arquiteto de Segurança de Cloud

Contador
$16.5K

Contador Técnico

Assistente Administrativo
$49.8K
Chefe de Gabinete
$247K
Redator Publicitário
$63.3K
Desenvolvimento Corporativo
$233K
Atendimento ao Cliente
$50.5K
Sucesso do Cliente
$73.8K
Designer Gráfico
$48.3K
Engenheiro Mecânico
$286K
Engenheiro Óptico
$387K
Gerente de Design de Produto
$385K
Assuntos Regulatórios
$108K
Engenheiro de Vendas
$65.3K
Redator Técnico
$129K
Recompensas Totais
$304K
Capitalista de Risco
$91.9K
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 30% adquire no 4th-ANO (7.50% trimestral)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

35%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 35% adquire no 4th-ANO (35.00% anual)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

12 month cliff and vests quarterly.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ByteDance é Engenheiro de Software at the 4-1 level com uma remuneração total anual de $1,207,230. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ByteDance é $209,525.

