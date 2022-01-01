ByteDance Salários

O salário da ByteDance varia de $16,519 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $1,207,230 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ByteDance. Última atualização: 11/21/2025
Engenheiro iOS
Engenheiro de Software Mobile
Engenheiro de Software Frontend
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Engenheiro de Confiabilidade de Site
Engenheiro de Software de Realidade Virtual
Advogado de Desenvolvedores
Cientista de Pesquisa
20%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
30%
ANO 4
Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
30% adquire no 4th-ANO (7.50% trimestral)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
35%
ANO 4
Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
15% adquire no 1st-ANO (15.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
35% adquire no 4th-ANO (35.00% anual)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
12 month cliff and vests quarterly.
