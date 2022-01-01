Diretório de Empresas
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Salários

O salário da Blue Cross Blue Shield Association varia de $54,270 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $265,320 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blue Cross Blue Shield Association. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $107K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Atuário
Median $168K
Cientista de Dados
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negócios
Median $100K
Designer de Produto
Median $70K
Analista de Dados
$161K
Recursos Humanos
$54.3K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $100K
Gerente de Produto
$149K
Gerente de Projeto
$111K
Arquiteto de Soluções
$265K

Arquiteto de Dados

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Blue Cross Blue Shield Association is Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $265,320. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Cross Blue Shield Association is $109,000.

