Blucora
Blucora Salários

O salário da Blucora varia de $102,900 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $155,775 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blucora. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Analista de Dados
$103K
Gerente de Ciência de Dados
$156K
Engenheiro de Software
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Blucora é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,775. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Blucora é $113,000.

