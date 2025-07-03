Diretório de Empresas
Bill & Melinda Gates Foundation
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Bill & Melinda Gates Foundation Salários

O salário da Bill & Melinda Gates Foundation varia de $184,075 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $241,200 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bill & Melinda Gates Foundation. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Gerente de Programa
Median $208K
Cientista de Dados
$241K
Designer de Produto
$230K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Engenheiro de Software
$184K

Cientista de Pesquisa

Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Bill & Melinda Gates Foundation é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $241,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Bill & Melinda Gates Foundation é $218,750.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Bill & Melinda Gates Foundation

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Square
  • Netflix
  • Facebook
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos