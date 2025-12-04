Diretório de Empresas
BenchSci
BenchSci Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Gerente de Engenharia de Software na BenchSci totaliza CA$196K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da BenchSci. Última atualização: 12/4/2025

Pacote Mediano
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total por ano
$142K
Nível
L6
Salário base
$142K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na BenchSci?
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na BenchSci, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na BenchSci in Canada é uma remuneração total anual de CA$255,098. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na BenchSci para a função de Gerente de Engenharia de Software in Canada é CA$182,171.

