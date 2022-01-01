Diretório de Empresas
Balyasny Asset Management L.P.
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Balyasny Asset Management L.P. Salários

A faixa salarial da Balyasny Asset Management L.P. varia de $181,570 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $1,281,375 para um Banqueiro de Investimentos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Balyasny Asset Management L.P.. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Desenvolvedor Quantitativo

Analista Financeiro
Median $235K
Analista de Dados
$251K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Tecnólogo em Informática (TI)
$293K
Banqueiro de Investimentos
$1.28M
Gerente de Produto
$371K
Gerente de Engenharia de Software
$492K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Balyasny Asset Management L.P. é Banqueiro de Investimentos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $1,281,375. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Balyasny Asset Management L.P. é $292,530.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Balyasny Asset Management L.P.

Empresas Relacionadas

  • WorldQuant
  • BCG
  • McKinsey
  • Plaid
  • Addepar
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos