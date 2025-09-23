A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Autodesk varia de $138K por year para Grade 8 a $430K por year para Grade 15. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $166K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.3% adquire no 3rd-ANO (8.32% trimestral)
Títulos IncluídosEnviar Novo Título