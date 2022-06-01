Diretório de Empresas
APTIM
APTIM Salários

A faixa salarial da APTIM varia de $60,753 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $84,575 para um Analista de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da APTIM. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Analista de Negócios
$84.6K
Engenheiro Civil
$74.6K
Recursos Humanos
$60.8K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na APTIM é Analista de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $84,575. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na APTIM é $74,625.

